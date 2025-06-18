Григорий Лепс в розыске: за что Украина объявила охоту на российского певца?

1:08 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Служба безопасности Украины (СБУ) официально объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Соответствующая информация опубликована на сайте МВД Украины.

Лепс обвиняется по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Статья касается финансирования действий, направленных на свержение конституционного строя. Максимальное наказание — 8 лет лишения свободы.

В качестве меры пресечения суд избрал содержание под стражей. В графе "даты исчезновения" указано 4 марта 2025 года.

Уголовное дело завели ещё в начале марта. Обвинения включают также оправдание действий российской армии на Украине.

Поводом послужило публичное заявление Лепса в июне 2023 года. На Петербургском экономическом форуме он пообещал 1 млн рублей за каждый выведенный из строя западный танк у ВСУ. Это заявление СБУ расценила как финансирование враждебной деятельности.

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