Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

"Трамп уже решил": Израиль ждет ударов США по ядерным объектам Ирана

1:18
Правда ТВ

Американский лидер Дональд Трамп, по мнению израильских чиновников, уже принял решение нанести удар по Ирану. Об этом пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Если Иран откажется от новой ядерной сделки, США могут начать крупную военную операцию. Цель — разрушение ключевых объектов, в частности подземного центра обогащения урана в Фордо.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп всерьёз рассматривает возможность вступления в конфликт на Ближнем Востоке. Среди его советников нет единства по этому вопросу, но подготовка уже началась. США перебрасывают в регион ударную авианосную группу во главе с USS Nimitz. Также продолжаются операции в восточном Средиземноморье.

На этом фоне Иран и Израиль обмениваются ударами. Целями становятся атомные центры, военные объекты и средства ПВО. Растёт число пострадавших среди мирного населения.

По данным издания, Оман и Катар пытаются выступать посредниками, чтобы не допустить эскалации. Однако, по заявлению Трампа, США уже контролируют воздушное пространство Ирана. А от Тегерана требуют одного — полной капитуляции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.