"Трамп уже решил": Израиль ждет ударов США по ядерным объектам Ирана

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Американский лидер Дональд Трамп, по мнению израильских чиновников, уже принял решение нанести удар по Ирану. Об этом пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Если Иран откажется от новой ядерной сделки, США могут начать крупную военную операцию. Цель — разрушение ключевых объектов, в частности подземного центра обогащения урана в Фордо.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп всерьёз рассматривает возможность вступления в конфликт на Ближнем Востоке. Среди его советников нет единства по этому вопросу, но подготовка уже началась. США перебрасывают в регион ударную авианосную группу во главе с USS Nimitz. Также продолжаются операции в восточном Средиземноморье.

На этом фоне Иран и Израиль обмениваются ударами. Целями становятся атомные центры, военные объекты и средства ПВО. Растёт число пострадавших среди мирного населения.

По данным издания, Оман и Катар пытаются выступать посредниками, чтобы не допустить эскалации. Однако, по заявлению Трампа, США уже контролируют воздушное пространство Ирана. А от Тегерана требуют одного — полной капитуляции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.