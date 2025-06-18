Триумф Тома Круза: голливудскому актёру пообещали первый в жизни Оскар

Том Круз наконец получит заветную статуэтку "Оскар". Американская киноакадемия объявила о вручении 62-летней звезде почётной награды. Церемония пройдёт 16 ноября в Лос-Анджелесе.

Круз удостоен награды за "выдающиеся достижения в кинематографе". Академия отметила его "исключительный вклад в развитие искусства и науки кино". Это первый "Оскар" в карьере актёра, несмотря на мировую славу.

Почётную награду также получат актриса и хореограф Дебби Аллен, а также художник-постановщик Уинн Томас.

Певица Долли Партон будет отмечена отдельно. Она получит премию имени Джина Хершолта за гуманитарную деятельность.

Президент академии Джанет Янг подчеркнула значимость вклада лауреатов. Том Круз, известный рискованными трюками и продюсерской работой, давно считался одним из самых знаменитых актёров без "Оскара".

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