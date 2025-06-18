Джо Трамп: в Британии заявили, что президент США повторяет ошибки Байдена

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Экс-парламентарий Великобритании Джордж Галлоуэй сравнил Дональда Трампа с Джо Байденом. По его мнению, американский лидер теряет независимость и слишком сильно доверяет израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху.

"Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена", — заявил Галлоуэй.

Он отметил, что президент США демонстрирует безусловную поддержку Израиля, несмотря на разногласия среди экспертов и критику внутри своей администрации. Особенно в вопросе иранской ядерной программы. Галлоуэй подчеркнул: заявления Трампа о "полном понимании ситуации" вызывают серьёзные сомнения.

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