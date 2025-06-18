На фоне слухов о серьёзных проблемах со здоровьем Киркоров отправил детей в США

58-летний Филипп Киркоров, получивший ожог на концерте, на фоне слухов о серьёзных проблемах со здоровьем решил отправить детей за границу.
После возвращения домой из больницы артиста ждал неожиданный сюрприз – дети певца, Алла-Виктория и Мартин, уже отдыхают в США. Они уехали без знаменитого отца.
Алла-Виктория подтвердила отъезд ярким постом. В своём блоге она выложила фото с американским флагом и записала видео.
"Я теперь та самая american girl!" — заявила дочь Киркорова.
Также она показала комнату, где сейчас живёт. По данным СМИ, в Америке находится и её брат Мартин.
Напомним, Алла-Виктория учится в престижной школе в Дубае. Киркоров ранее говорил о её сложностях с дисциплиной. Сейчас учеба отложена ради отдыха.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.