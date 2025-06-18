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На фоне слухов о серьёзных проблемах со здоровьем Киркоров отправил детей в США

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Правда ТВ

58-летний Филипп Киркоров, получивший ожог на концерте, на фоне слухов о серьёзных проблемах со здоровьем решил отправить детей за границу.

После возвращения домой из больницы артиста ждал неожиданный сюрприз – дети певца, Алла-Виктория и Мартин, уже отдыхают в США. Они уехали без знаменитого отца.

Алла-Виктория подтвердила отъезд ярким постом. В своём блоге она выложила фото с американским флагом и записала видео.

"Я теперь та самая american girl!" — заявила дочь Киркорова.

Также она показала комнату, где сейчас живёт. По данным СМИ, в Америке находится и её брат Мартин.

Напомним, Алла-Виктория учится в престижной школе в Дубае. Киркоров ранее говорил о её сложностях с дисциплиной. Сейчас учеба отложена ради отдыха.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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