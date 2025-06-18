Иран заявил о контроле над небом Израиля: баллистические ракеты поразили Тель-Авив и Минобороны

1:34 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На Ближнем Востоке — открытый военный конфликт.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что во время ночной атаки 18 июня получил полный контроль над воздушным пространством Израиля. КСИР утверждает, что жители Израиля "оказались беззащитны" перед иранскими ракетами.

Израильская армия обороны подтвердила пуски со стороны Ирана. По Иерусалиму и другим районам зафиксированы ракетные удары. Атаке подверглись Министерство обороны и авиабаза Маор. Жителям рекомендовали укрыться.

В ответ Израильская армия нанесла удары по Тегерану. Удары пришлись по ракетному заводу и университету имени Имама Хусейна. По заявлению ЦАХАЛ, поражены десятки пусковых установок и иранские центры, связанные с производством центрифуг.

Иран сбил израильский военный самолёт на юго-западе страны. Пилот катапультировался, его ищут.

Тем временем США могут присоединиться к Израилю. Дональд Трамп рассматривает возможный удар по Ирану и требует от Тегерана "безоговорочной капитуляции". По данным СМИ, США уже перебросили в Европу около 30 самолётов-заправщиков. Они могут поддержать американские бомбардировщики в случае атаки на иранские ядерные объекты.

Но пока Белый дом не принял окончательного решения. Совещание завершилось без приказа об ударе.

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