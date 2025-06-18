Рудова аплодировала: молодая невеста Лепса поставила точку в спорах о её личной жизни

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба снова ответила на критику своего романа с 62-летним артистом из-за большой разницы в возрасте. Очередной виток обсуждения случился в шоу "Мастер игры".

Ведущие и гости вновь подняли острую тему. Авроре прямо задали вопросы: "Тебе не стыдно? Зачем тебе это нужно?".

Киба пыталась уклониться от ответа. Ей не хотелось обсуждать личную жизнь. Однако Филипп Киркоров настойчиво требовал реакции.

"Почему вы не можете ответить? Ответьте ещё раз, если вас спрашивают!" — возмутился артист.

Его напор вынудил Аврору дать резкий ответ. "Моё тело — моё дело. Какие ещё вопросы?" — эмоционально заявила она.

Эта фраза моментально нашла отклик в студии. Наталья Рудова встала и начала аплодировать. "Это правда!" — лаконично поддержала она Аврору.

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