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Закон есть, а аресты продолжаются: в СИЗО по-прежнему попадают больные и матери

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Правда ТВ

Три месяца назад в России вступил в силу закон, который должен был сократить число арестов. Он запрещает помещать в СИЗО тяжело больных, беременных женщин и матерей с малолетними детьми.

Но, как пишет Lenta. ru, на практике всё осталось по-старому. Член СПЧ Ева Меркачева говорит: в следственных изоляторах по-прежнему содержатся люди с тяжёлыми заболеваниями.

По задумке авторов закона, следователи должны применять альтернативные меры пресечения. Однако силовики и суды продолжают выбирать арест — даже в тех случаях, где закон это запрещает.

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