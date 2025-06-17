Пляж по кусочкам: в Адлере начали сдавать песок в аренду за 1500 рублей в день

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Адлере отдых становится всё более "предприимчивым".

Как сообщает Telegram-канал "Shot ПРОВЕРКА", на одном из пляжей курорта начали сдавать в аренду… просто кусок песка. Без шезлонга. Один день такого "загара на месте" стоит 1,5 тысячи рублей. При этом лежак в стоимость не входит — хочешь удобно? Плати ещё или приноси свой.

Ранее турист из России в соцсетях высмеял "битвы за лежаки" в Турции. Но, похоже, отечественные курорты тоже умеют удивлять. Теперь и в России место под солнцем — буквально по тарифу.

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