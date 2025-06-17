Тайный спутник Кристины Асмус: актриса вновь вышла в свет с загадочным мужчиной

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кристина Асмус вновь подогрела слухи о новом романе, появившись на московской премьере фильма "Материалистка" в сопровождении таинственного спутника.

Как сообщает Woman ru, хотя на красной дорожке актриса позировала одна, за кадром её неизменно сопровождал один и тот же загадочный мужчина.

Это уже не первое совместное появление пары: слухи о возможных отношениях Асмус вспыхнули ещё в конце мая, когда звезду "Интернов" заметили уходящей с мероприятия, держась за руки с неизвестным.

Личность спутника актрисы пока остаётся секретом, а сама Кристина не комментирует ситуацию.

Напомним, что ранее, в начале года, СМИ активно обсуждали другой роман Асмус — с продюсером Ильёй Бурцом. По неподтверждённым данным, именно из-за этих отношений Кристина рассталась с экс-бойфрендом Романом Евдокимовым, а Бурец ради неё оставил семью.

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