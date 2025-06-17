Ближний Восток меняет всё: Зеленскому придётся сесть за стол переговоров с Россией

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Владимиру Зеленскому, возможно, придётся начать честные переговоры с Россией. Об этом пишет исследователь из Каира Ахмед Адель для портала InfoBRICS.

По его мнению, из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем Вашингтон будет вынужден сосредоточиться на Ближнем Востоке. А это значит, что военная и финансовая помощь Киеву может сократиться.

Адель считает, что Европа не сможет заменить поддержку США. И если ситуация изменится, Украине придётся сесть за стол переговоров — хотя бы из-за нехватки ресурсов.

Он также отметил, что в условиях продолжающегося продвижения российской армии на фронте это может стать катастрофой для Киева.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия пытается повлиять на Дональда Трампа, чтобы остановить израильские атаки. Иран, в свою очередь, выражает готовность к переговорам — при условии, что Израиль прекратит боевые действия.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.