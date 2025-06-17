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Разбитые стереотипы: дочь Виктории Бони рассказала о реальной жизни подростков в Монако

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Правда ТВ

13-летняя дочь Виктории Бони, Анджелина Смерфит, неожиданно прокомментировала различия в ухаживаниях российских и иностранных парней.

В семейном видео, опубликованном моделью, девушка рассказала о подростковых свиданиях в Монако. На вопрос матери о знакомствах Анджелина пояснила: мальчики редко проявляют инициативу, поэтому девушкам приходится действовать первой.

Особенно удивил Боню ответ дочери о финансах: "На свиданиях мы платим сами". Модель контрастировала это с русской традицией, где мужчины обычно угощают женщин.

"Это круто, что русские мужчины очень щедрые!" — заявила Анджелина, чьи слова вызвали оживление у подписчиков.

Боня родила дочь от бизнесмена Алекса Смерфита. После расставания модель сохранила с ним дружеские отношения ради ребёнка, периодически организуя совместные встречи. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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