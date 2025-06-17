Разбитые стереотипы: дочь Виктории Бони рассказала о реальной жизни подростков в Монако

13-летняя дочь Виктории Бони, Анджелина Смерфит, неожиданно прокомментировала различия в ухаживаниях российских и иностранных парней.
В семейном видео, опубликованном моделью, девушка рассказала о подростковых свиданиях в Монако. На вопрос матери о знакомствах Анджелина пояснила: мальчики редко проявляют инициативу, поэтому девушкам приходится действовать первой.
Особенно удивил Боню ответ дочери о финансах: "На свиданиях мы платим сами". Модель контрастировала это с русской традицией, где мужчины обычно угощают женщин.
"Это круто, что русские мужчины очень щедрые!" — заявила Анджелина, чьи слова вызвали оживление у подписчиков.
Боня родила дочь от бизнесмена Алекса Смерфита. После расставания модель сохранила с ним дружеские отношения ради ребёнка, периодически организуя совместные встречи.
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