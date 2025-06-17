Испания закрывает транзит без виз: россиянам придётся получать документы даже для пересадки

Испания вводит новые правила для россиян.

С 12 июля безвизовый транзит через испанские аэропорты станет недоступен. Об этом предупредило консульство страны в Москве.

Теперь всем гражданам России понадобится специальная аэропортовая транзитная виза — TAP. Без неё пересадка в испанском аэропорту будет невозможна.

Если при стыковке рейсов нужно будет пройти пограничный контроль или сменить аэропорт, то придётся оформлять полноценную шенгенскую визу.

Ранее такой транзит был возможен без визы. Новые правила значительно усложняют путешествия с пересадкой в Испании.

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