Новак намекнул на разворот в ОПЕК+: добычу нефти могут резко пересмотреть

ОПЕК+ может изменить свои планы по наращиванию добычи нефти — если этого потребует рынок. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
В интервью "Ведомостям" он отметил: при доступных ценах спрос на нефть, как правило, растёт. И в мире сегодня есть потребность в новых объёмах сырья.
По словам Новака, страны ОПЕК+ постоянно контактируют друг с другом, отслеживают ситуацию и готовы оперативно реагировать. Если потребуется — параметры добычи могут изменить, чтобы сохранить баланс спроса и предложения.
Он также подчеркнул, что Россия высоко оценивает подход и экспертизу ОПЕК в оценке мирового спроса на нефть.
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