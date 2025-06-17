HIMARS ударил по жилому кварталу Донецка: разрушен дом, среди пострадавших мирные

0:34 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

По Донецку был нанесён удар из американских систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По словам представителя ведомства, обстрел вёлся по Ленинскому району города. Пострадал жилой дом, в котором находились мирные жители. Военной техники в этом квартале не было.

На месте нашли фрагменты, предположительно от HIMARS. Следователи зафиксировали все последствия удара.

СК подчёркивает: огонь вёлся по гражданской инфраструктуре. Сейчас проводится расследование.