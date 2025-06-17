Трамп требует реального конца ядерной программе Ирана: предупреждение прозвучало жёстко

Президент США Дональд Трамп хочет добиться от Ирана полного отказа от ядерного оружия.

Об этом рассказала журналист телеканала CBS Дженифер Джейкобс. По её словам, Трамп настаивает на "реальном завершении" иранской ядерной программы. Он считает, что она должна быть уничтожена задолго до прямого вмешательства США.

Американский лидер также предостерёг Тегеран от атак на американские силы в регионе. В случае агрессии США, по его словам, могут жёстко ответить.

Ранее Трамп заявил, что покинул саммит G7 не для того, чтобы заниматься переговорами между Израилем и Ираном. Он добавил, что у него есть дела поважнее.

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