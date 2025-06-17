Любимый сыр россиян сменит хозяина: "Сиртаки" могут продать немецкой компании

1:00 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Hochland может выкупить один из самых популярных сырных брендов в России — "Сиртаки".

Как пишет "Коммерсантъ", российская структура немецкого производителя уже ведёт переговоры с ГК "Нева Милк". Сейчас у Hochland в портфеле — сыр "Фетакса", а "Сиртаки" считается его прямым конкурентом. Оба бренда входят в топ-3 в своей категории.

В "Нева Милк" факт переговоров подтвердили. Эксперты оценивают стоимость бренда в 350-400 миллионов рублей. Если сделка состоится, для её завершения понадобится согласие ФАС и правительственной комиссии — как в случае с любым активом, покупаемым структурами из недружественных стран. Процесс может занять от трёх до шести месяцев.

Сделка может помочь Hochland сохранить позиции на рынке, снизив давление на компанию. В портфеле "Нева Милк" также есть бренды "Тысяча озер" и "Золото Европы".

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