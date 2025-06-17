Почти тысяча туристов вернулись из Турции без чемоданов: Turkish Airlines объяснилась

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сотни россиян вернулись из отпуска без багажа. Как сообщает Telegram-канал "Авиаторщина", Turkish Airlines не привезла чемоданы пассажирам сразу нескольких рейсов из Антальи в Москву.

Инциденты произошли с 14 по 16 июня. Во Внуково объяснили: по данным перевозчика, часть багажа пришлось оставить из-за ограничений по взлетной массе.

Без вещей остались около 900 туристов. Все они вынуждены были писать заявления об утере. Некоторым багаж уже вернули — на это ушло до двух дней.

Минтранс России и Росавиация призвали Turkish Airlines быстрее доставить оставшиеся чемоданы и не допускать повторения таких ситуаций.

К слову, ранее житель Махачкалы отсудил компенсацию у "Победы" после аналогичной потери багажа — тогда он выиграл сотни тысяч рублей.

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