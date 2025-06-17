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Кинжалы и Герань обрушились на Киев: аэропорт Жуляны охвачен огнём

1:06
Правда ТВ

Киев этой ночью подвергся мощной атаке. Под удар попал международный аэропорт Жуляны.

Как пишут российские военкоры, сначала в небе появились беспилотники "Герань", а затем — гиперзвуковые ракеты "Кинжал". После этого в аэропорту начались взрывы и пожары. Под удар, возможно, попали американские комплексы Patriot, которые, как считают источники, были размещены на территории Жулян.

Сильные возгорания фиксировались и в других районах Киева. Работала система ПВО, по городу звучали сирены.

По информации военных Telegram-каналов, удары пришлись и по аэропорту Борисполь. Кроме того, сообщается о пусках крылатых ракет "Калибр" с Черноморского флота и "Кинжалов" с российских самолётов.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры. Уточнять, что именно пострадало, он не стал. По его словам, всего обстрелом подверглись 27 точек в Киеве.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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