Проклятие вне эфира: Влад Череватый раскрыл свои необычные способности на шоу

Участник шоу "Битва экстрасенсов" Влад Череватый раскрыл правду о своих способностях во время эфира на ТНТ.

28-летний маг признал, что может накладывать проклятия не только в рамках телепроектов, но и в реальной жизни.

"Признаюсь, могу наслать проклятие на человека — как на камеру, так и в обычной жизни. Всё зависит от ситуации", — заявил Череватый в программе "Сетка".

Он пояснил, что иногда его способности проявляются непроизвольно из-за эмоционально брошенных слов.

Экстрасенс добавил, что порой сожалеет о своих неосторожных высказываниях: "Иногда могу что-то эмоционально сказать, а потом пожалеть об этом. Но когда дело происходит на телеэкране — уже сожалеть не о чем. Живём дальше".

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