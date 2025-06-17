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Виктория Боня нарушила уединение Марата Сафина: редкие кадры после слухов о романе

1:12
Правда ТВ

Редкое появление экс-теннисиста Марата Сафина в медиапространстве спровоцировала блогерша Виктория Боня.

Она опубликовала в своём блоге совместный кадр, сделанный на встрече со спортсменом и подругой в честь дня рождения.

Боня не стала раскрывать детали праздника и природу своих отношений с Сафиным, известным крайне закрытым образом жизни. Это вызвало оживлённую реакцию подписчиков, отметивших, что спортсмен "изменился, но не утратил харизмы", и вспомнивших неподтверждённые слухи о их возможном романе несколько лет назад.

Сафин, некогда часто мелькавший в светской хронике и связанный романами со звёздами (включая Аиду Гарифуллину, Дарью Жукову, Елену Корикову), сейчас сознательно избегает публичности. Он не посещает мероприятия и не даёт интервью.

Известно, что недавно Сафин вернулся в большой спорт в роли тренера действующей звезды тенниса Андрея Рублёва. Проживая преимущественно за границей, он редко появляется в России, что делает встречу с Боней особенно примечательной для поклонников.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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