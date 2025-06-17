Не для интриги: Регина Тодоренко раскрыла правду о скрытой беременности

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Регина Тодоренко впервые объяснила причины, по которым долго скрывала свою третью беременность, несмотря на очевидные признаки и слухи.

Ведущая опровергла предположения о намеренном создании интриги вокруг своего положения. Она призналась, что молчала, так как не знала, как реагировать, ей хотелось просто прожить этот трепетный период в информационной тишине.

Тодоренко подчеркнула, что ей и мужу Владу Топалову не всегда хочется афишировать личное.

Звезда отметила давление публичности: посещая мероприятия, она попадала в объективы камер, чувствуя необходимость "объясниться перед всем миром".

"Я не актриса, скрывающая роль до финала. Я просто женщина, в животе которой растёт человек. Рядом — муж, дети, чувства, гормоны, страхи. Я имею право на тишину", — добавила Регина.

Официально о беременности 35-летняя телеведущая объявила лишь 14 июня, в свой день рождения, поблагодарив подписчиков за тактичность.

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