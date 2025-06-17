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Льготная ипотека трещит по швам: банки закручивают гайки и ужесточают правила

1:04
Правда ТВ

Льготная ипотека в России может стать недоступной для многих. Как пишут "Известия", банки начали менять условия выдачи таких кредитов. Причина — отказ от комиссий со стороны застройщиков.

Из-за этого господдержка стала менее выгодной для банков. Кредитные организации ужесточают стандарты, требуют больший первоначальный взнос. Некоторые готовы поднять минимальные требования к доходу клиента.

ЦБ подтверждает: отказ от субсидий действительно влияет на снижение выдач. А по данным "Дом.РФ", в мае объём выданной льготной ипотеки впервые перестал расти — и даже упал до 224 миллиардов рублей.

Эксперты предупреждают: число одобренных заявок может сократиться. Люди с невысоким доходом могут вообще потерять шанс на покупку жилья.

Особенно пострадают регионы. По предыдущим данным, в плюсе пока только застройщики Москвы и Петербурга. Остальные города теряют спрос.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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