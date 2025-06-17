Сроки оплаты ЖКХ сдвинут: что изменится с новыми поправками — и почему это важно

0:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Жители России смогут платить за коммунальные услуги чуть позже — без риска нарваться на штрафы.

Как сообщает РИА Новости, в Госдуме ко второму чтению подготовили законопроект, который сдвигает срок оплаты ЖКХ. Вместо 10 числа платить можно будет до 15-го. Об этом рассказал замглавы профильного комитета Сергей Колунов.

Он пояснил, что у многих россиян зарплата приходит позже 10 числа. А значит, удобнее платить после её поступления. Это позволит избежать просрочек и начисления пени.

Кроме того, ещё одна поправка касается сроков выдачи платёжек. Их предлагают отправлять не до первого числа, а до пятого. Это даст больше времени на корректный расчёт.

Законопроект уже принят в первом чтении и сейчас проходит доработку.

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