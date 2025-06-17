Новое приложение ворует деньги с карт — маскируется под Госуслуги и обманывает через NFC

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России появилось новое вредоносное приложение, которое ворует деньги с банковских счетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию F6, которая разрабатывает решения по борьбе с киберпреступностью.

Программа называется SuperCard. Ранее её заметили в Европе, теперь она добралась до России. Вредонос скрывается под видом популярных гос- и финсервисов. Мошенники рассылают APK-файл и убеждают людей установить его с помощью социнженерии.

После установки вирус перехватывает NFC-трафик. Это позволяет красть банковские данные и снимать деньги с карт. Продают приложение в даркнете, продвигают через телеграм-каналы, в том числе на китайском языке.

По данным итальянской компании Cleafy, в апреле 2025 года SuperCard распространялся через платформу MaaS — "вредонос как услуга". Первые атаки зафиксировали в Италии.

F6 считает, что SuperCard и похожее приложение NFCGate могли разрабатывать разные преступные группировки.

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