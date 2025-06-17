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Джастин Бибер исповедался перед поклонниками: я знаю, что сломан

1:12
Правда ТВ

Джастин Бибер опубликовал эмоциональный пост в Instagram*, в котором признал существование проблем с психическим здоровьем, подтвердив догадки многих поклонников.

31-летний певец откровенно рассказал о своём нестабильном состоянии и борьбе с внутренними демонами.

"Люди говорят мне, что мне нужно подлечиться. Но вы не думали о том, что если бы я мог "починить" себя, я бы давно это сделал? Я знаю, что сломан. Я знаю, что у меня проблемы с гневом", — написал Бибер.

Он подчеркнул, что попытки самостоятельно измениться и соответствовать ожиданиям других только усугубляют ситуацию и приводят к усталости и ещё большему гневу. 

Бибер отметил, что единственной опорой для него является вера. Он сообщил, что только "Иисус поддерживает в нём желание жить ради других".

Это признание проблем с психикой следует за недавними публикациями Бибера, в которых он намекал на трудностях в браке с Хейли Бибер и на усталости от "транзакционных отношений".

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией на территории РФ.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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