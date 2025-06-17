Длинные выходные ускользнут до ноября: россиян ждёт непростой рабочий марафон

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Следующие длинные выходные у россиян будут только в ноябре. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская — её слова приводит РИА Новости.

Отдыхать будем с 2 по 4 ноября. Это дни в честь Дня народного единства. Но перед праздником — шестидневная рабочая неделя: с 27 октября по 1 ноября. Причём суббота, 1 ноября, будет сокращённым днём. А выходной с неё перенесут на понедельник, 3 ноября.

В июне россияне отдыхали с 12 по 15 число по случаю Дня России. Тогда рабочая неделя была укороченной.

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