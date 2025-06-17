Трамп сорвал саммит G7 и улетел: причина оказалась опаснее войны на Ближнем Востоке

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Трамп отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил, что американский лидер уехал, чтобы заняться переговорами о перемирии между Израилем и Ираном. Но Трамп назвал эту версию неверной.

Цитата: "Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьёзное", — написал Трамп.

Он добавил, что Макрон "всегда всё понимает не так", и не стал уточнять, в чём именно причина срочного отъезда.

Ранее пресс-секретарь главы Белого дома Каролин Левитт также говорила, что отъезд связан с ситуацией на Ближнем Востоке. Однако сам Трамп настаивает — дело совсем не в этом.

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