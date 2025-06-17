Мерзликин высказался о разводе после 20 лет брака: ушедшее — не твоё

1:30 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Андрей Мерзликин, разводящийся с женой Анной Осокиной после почти 20 лет брака, высказался о своём расставании в Instagram*.

Не комментируя прямо причины разрыва, актёр опубликовал цитату, приписываемую схиархимандриту Илие.

"Не цепляйся за тех, кто отвернулся от тебя. Отпусти и поблагодари! Если человек уходит, значит так нужно. Не потому, что ты плохой, а потому, что ты хороший, и Бог бережёт тебя от боли, которую может причинить человек", — написал Мерзликин.

Также в сообщении говорится о том, что "Господь уводит не тех людей, чтобы на их место пришли те, кто будут с человеком — по любви и по вере, а, главное, по сердцу".

Эта публикация стала реакцией на многочисленные спекуляции в СМИ и соцсетях о причинах разрыва. Ранее появились слухи об измене Мерзликина.

Одна версия указывает на его предполагаемый роман с молодой инструкторшей по скалолазанию Полиной, другая - с актрисой Марией Горбань. Сам Андрей уже опроверг информацию о романе с Полиной, назвав её фейком.

Развод Мерзликина и Осокиной, матери его четырёх детей, стал нежданной новостью для многих. Официальных комментариев от самих супругов пока нет.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией на территории РФ.

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