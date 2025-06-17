Лишь выполнял поручения Собчак: звезда Дома-2 потребовала освободить журналиста Бигаева

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Экс-участница "Дома-2" Алёна Водонаева в личном Telegram-канале указала на причастность журналистки Ксении Собчак к делу Тамерлана Бигаева, осуждённого по делу о вымогательстве.

Телеведущая публично потребовала освобождения журналиста, отмечающего 31-й день рождения в СИЗО. "Он сидит уже полсрока!" — заявила она, назвав арест несправедливым.

Водонаева подчеркнула, что Бигаев проработал у Ксении Собчак всего три недели.

"Жил скромно в съёмной квартире, выполнял её указания и даже не получил первую зарплату", – отметила блогерша.

Напомним, Бигаев с коллегами осуждён за попытку вымогательства 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова за удаление поста в Telegram-канале "Тушите свет".

Скандал обострился после утечки скриншотов, указывающих на управление каналом со стороны Собчак (она причастность отрицает, но извинилась перед Чемезовым). Все осуждённые, включая Кирилла Суханова, заявляют о невиновности.

Водонаева не только требует снятия обвинений, но и материально помогает родителям Бигаева, оказавшимся в отчаянном положении: "Они брали микрозаймы и кредиты".

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