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Ты дворняга: Гулькина раскрыла скандальные детали ссоры с Суханкиной из-за продюсера

1:01
Правда ТВ

Наталья Гулькина шокировала откровением о точке невозврата в отношениях с экс-солисткой "Миража" Маргаритой Суханкиной.

В шоу "Злые языки" певица заявила, что их окончательная ссора произошла из-за продюсера Сергея Лаврова.

"Я отказала ему в отношениях, а она подобрала", — пояснила Гулькина.

Конфликт усугубил денежный спор. Когда Суханкина возмутилась гонораром, Гулькина заявила, что ездила даже за 200 долларов. В ответ, по словам Натальи, коллега взорвалась: "А кто ты такая? Ты никто! У меня консерваторское образование, а ты — дворняга!".

Гулькина подчеркнула, что их вражда началась ещё при вхождении Суханкиной в группу и теперь необратима: "Воссоединение возможно только после её публичных извинений".

Но певица уверена, что экс-партнерша "из-за высокомерия" никогда не попросит прощения, ставя крест на возрождении легендарного дуэта.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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