ЕС готовится отказаться от ядерного топлива из России: на кону — 240 миллиардов евро

Евросоюз может полностью отказаться от российского ядерного топлива к 2030 году. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на планы Европейской комиссии.
Но путь к отказу будет дорогим. ЕС придётся инвестировать больше 240 миллиардов евро, чтобы перестроить цепочки поставок и создать систему утилизации топлива.
Сейчас уран в ЕС поставляют Казахстан, Канада и Нигер. Но политическая нестабильность в Африке делает сотрудничество с Нигером всё более проблемным.
Также нет готовой инфраструктуры для переработки отработанного топлива. Инвестиции в этот сектор запаздывают.
Ещё в конце прошлого года Еврокомиссия заявила о стремлении отказаться от российского газа и ядерного топлива как можно быстрее.
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