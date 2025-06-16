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Смейтесь чаще — и будете здоровы: врачи раскрыли неожиданный эффект для организма

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Правда ТВ

Смех продлевает жизнь — и теперь это не просто поговорка. Врачи из клиники Майо заявили, что он действительно улучшает здоровье. Об этом пишет издание Publimetro.

Смех даёт как мгновенный, так и долгосрочный эффект. В короткой перспективе он улучшает кровообращение, расслабляет мышцы и снижает стресс. А в долгосрочной — укрепляет иммунитет, облегчает боль и улучшает настроение.

Специалисты советуют каждый день смотреть комедии, забавные видео, мемы и шутки в интернете. Это реальная профилактика многих проблем.

Так что если хотите жить дольше — смейтесь чаще.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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