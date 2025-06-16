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Без карты спасения машину не купить: в России вводят новый автозапрет

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Правда ТВ

В России могут запретить продажу машин без "карты спасения". Это документ, который показывает спасателям, где можно безопасно разрезать кузов, чтобы быстрее достать пострадавших после ДТП.

Как рассказал автоюрист Лев Воропаев, у производителей не возникнет проблем с его созданием. Но это нововведение немного поднимет цены и сделает некоторые модели менее доступными. Особенно это может коснуться китайских авто, которые часто продаются без такой карты.

Сейчас "карта спасения" не обязательна для получения одобрения типа транспортного средства. Но если её сделают необходимой, это станет новым административным барьером.

Тем не менее, по словам Воропаева, влияние будет незначительным. Производители постараются быстро адаптироваться.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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