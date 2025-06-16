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Правительство Украины под ударом: офис Зеленского готовит отставку Шмыгаля

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Правда ТВ

Верховная рада Украины может в ближайшее время отправить в отставку всё правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк. По его словам, у офиса президента Зеленского есть планы на полную замену кабмина. Это подтвердили сразу три источника.

Железняк напомнил, что с 2020 года Шмыгаля пытались снять каждый год. Министров меняли, а премьер оставался. Сейчас же есть три причины для отставки: отсутствие поддержки, провалы в экономике и бюджетной политике, а также желание показать хоть какое-то обновление на фоне отсутствия выборов.

Ранее депутат Дмитрий Разумков заявил, что запускает процедуру вотума недоверия правительству. Железняк пообещал с радостью подписать инициативу.

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