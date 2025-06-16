Дроны стали неуловимыми: Россия меняет тактику ударов и выводит ПВО врага из строя

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

CNN сообщает — российские военные сменили тактику ударов беспилотниками. Теперь дроны атакуют плотнее и с большей высоты. Это делает их почти недоступными для перехвата.

По словам бывшего сотрудника Минобороны Украины Алексея Мельника, раньше удары шли точечно и по отдельности. Сейчас же они становятся концентрированными — и наносят больший урон, как физический, так и психологический.

При этом дроны стали летать выше. ПВО и пулемёты справляются с ними всё хуже.

Компания ZALA недавно представила модернизированный дрон T-20. Он получил улучшенный фюзеляж, что позволило повысить эффективность полёта.

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