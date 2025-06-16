Тигран Кеосаян в коме: незнакомцы становятся поддержкой для Маргариты Симоньян

Маргарита Симоньян, чей муж Тигран Кеосаян находится в коме после клинической смерти в конце декабря 2024 года, рассказала о своих чувствах и о том, как ей помогает поддержка поклонников.
В своём Telegram-канале она ответила на комментарий подписчика, назвавшего её "удивительной силы человеком".
Симоньян объяснила, что сейчас ей особенно важно общение с людьми, неравнодушными к ситуации в её семье.
"Признаться, раньше я гораздо реже отвечала на комментарии. Мне всегда было с кем поговорить — с лучшим в мире собеседником, моим мужем", — написала она.
Главный редактор RT отметила, что ей и сейчас есть с кем поговорить, но в тяжёлые минуты хочется пообщаться с теми, кто не знает близко их семью, однако молится и переживает за них.
Напомним, что Тигран Кеосаян перенёс клиническую смерть в конце декабря. У режиссёра были проблемы с сердцем, в 2008 и 2010 годах он перенёс два инфаркта. Сейчас он находится в коме, и Маргарита Симоньян ежедневно навещает его в больнице.
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