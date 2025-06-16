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Хочешь максимум пенсии — зарабатывай 230 тысяч: названа формула идеального дохода

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Правда ТВ

Чтобы получить максимум пенсионных баллов, россиянам в 2025 году нужно зарабатывать не меньше 230 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин — в беседе с РИА Новости.

В 2025 году лимит — 10 баллов. Чтобы их получить, нужно официально зарабатывать 2,76 миллиона рублей в год. Даже если доход выше — баллов больше не станет.

Например, если у вас 30 лет официального стажа и такая зарплата, вы можете рассчитывать на пенсию около 53 тысяч рублей.

Есть и другие способы увеличить выплаты: добровольное страхование, вложения в негосударственные фонды или более поздний выход на пенсию.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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