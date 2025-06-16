Мерзликин разводится после 20 лет брака: что скрывает фото с тренером по скалолазанию

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Андрей Мерзликин прокомментировал слухи о причинах своего развода с женой Анной после почти 20 лет брака.

В Сети появились сообщения о том, что 52-летний актёр ушёл из семьи из-за романа с молодой любовницей, предположительно, его тренером по скалолазанию, Полиной. Эти домыслы возникли после того, как Мерзликин опубликовал совместное фото с Полиной за два дня до новости о разводе.

Однако сам актёр опроверг информацию о романе, назвав её фейком. В личном аккаунте он опубликовал скриншоты новости о предполагаемом романе с подписью "Фейк".

Это заявление стало реакцией на многочисленные спекуляции в СМИ и социальных сетях о причинах расставания Мерзликина с женой.

Напомним, что о разводе стало известно несколько дней назад. Сообщается, что инициатором развода выступил сам Андрей Мерзликин, подавший соответствующее заявление в мировой суд.

У пары четверо детей: две дочери и два сына. Ни Андрей, ни Анна пока официально не комментировали причины расставания, отказываясь от публичных объяснений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.