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Мерзликин разводится после 20 лет брака: что скрывает фото с тренером по скалолазанию

1:15
Правда ТВ

Андрей Мерзликин прокомментировал слухи о причинах своего развода с женой Анной после почти 20 лет брака.

В Сети появились сообщения о том, что 52-летний актёр ушёл из семьи из-за романа с молодой любовницей, предположительно, его тренером по скалолазанию, Полиной. Эти домыслы возникли после того, как Мерзликин опубликовал совместное фото с Полиной за два дня до новости о разводе.

Однако сам актёр опроверг информацию о романе, назвав её фейком. В личном аккаунте он опубликовал скриншоты новости о предполагаемом романе с подписью "Фейк".

Это заявление стало реакцией на многочисленные спекуляции в СМИ и социальных сетях о причинах расставания Мерзликина с женой.

Напомним, что о разводе стало известно несколько дней назад. Сообщается, что инициатором развода выступил сам Андрей Мерзликин, подавший соответствующее заявление в мировой суд.

У пары четверо детей: две дочери и два сына. Ни Андрей, ни Анна пока официально не комментировали причины расставания, отказываясь от публичных объяснений.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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