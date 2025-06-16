Россияне отвернулись от банкоматов: снятие наличных упало до минимума за 14 лет

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Россияне стали реже снимать наличные. В начале 2025 года — рекордно низкие цифры за последние 14 лет. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Центробанка.

В первом квартале всего 394 миллиона операций. Это почти как в 2009 году. Общий объём снятых наличных — 7,6 триллиона рублей. Это минимум с начала 2023 года.

Безналичные траты тоже упали. На товары и услуги россияне потратили по картам 13,2 триллиона. Это на 2,5 триллиона меньше, чем в конце прошлого года.

Эксперты говорят — дело в развитии цифровых кошельков и новых платёжных систем. В США и Европе — Apple Pay и Google Pay. В Китае — WeChat Pay и AliPay. В Индии — UPI.

Но и наличные в обороте растут. В первом квартале они увеличились на 3,3 процента. Причина — возможен уход части граждан и бизнеса в тень после введения прогрессивной шкалы налогообложения в январе.

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