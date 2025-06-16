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Ольга Орлова показала последнее фото с Жанной Фриске: боялась, что эти фото куда-то попадут

1:05
Правда ТВ

В десятую годовщину смерти Жанны Фриске, 15 июня, Ольга Орлова, близкая подруга и крёстная мать сына певицы Платона, поделилась трогательными воспоминаниями и редким фото.

В своём Telegram-канале она опубликовала последнее совместное фото с Жанной, сделанное до того, как певица заболела глиобластомой.

"Я не фотографировалась с Жанной во время болезни. Я боялась, что эти фото куда-то попадут", — объяснила Ольга.

Она также показала несколько архивных снимков, напоминая поклонникам о жизнерадостности и яркости Жанны. Орлова ежегодно посещает могилу подруги и в этом году побывала там вместе с родителями и сестрой Фриске.

Певица отметила, что отказалась от участия в нескольких телешоу, посвящённых памяти Жанны Фриске, включая предложение от Леры Кудрявцевой. "Я не хожу на съёмки. Я хожу на кладбище", — заявила она, поясняя, что уже сказала всё, что могла, о своей близкой подруге за прошедшие годы. 

 

 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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