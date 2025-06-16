Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

США отворачиваются: Украина лишилась самого сильного союзника на фоне военного кризиса

0:48
Правда ТВ

The Telegraph сообщает — Украина лишилась самого могущественного союзника. США сократили военную помощь.

По данным издания, часть программ, начатых при Байдене, всё ещё действует. Но суть в том, что Вашингтон выбрал другой приоритет.

Недавно Зеленский в интервью ABC заявил, что США отправили 20 тысяч ракет не Украине, а на Ближний Восток.

А Wall Street Journal добавляет: Пентагон перераспределил взрыватели для ПВО — их получат американские военные в регионе. Украина осталась без части поставок.

Теперь у Киева, как пишет The Telegraph, только три варианта: просить Европу, пытаться договориться с США или развивать своё оружейное производство.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.