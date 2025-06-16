США отворачиваются: Украина лишилась самого сильного союзника на фоне военного кризиса

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

The Telegraph сообщает — Украина лишилась самого могущественного союзника. США сократили военную помощь.

По данным издания, часть программ, начатых при Байдене, всё ещё действует. Но суть в том, что Вашингтон выбрал другой приоритет.

Недавно Зеленский в интервью ABC заявил, что США отправили 20 тысяч ракет не Украине, а на Ближний Восток.

А Wall Street Journal добавляет: Пентагон перераспределил взрыватели для ПВО — их получат американские военные в регионе. Украина осталась без части поставок.

Теперь у Киева, как пишет The Telegraph, только три варианта: просить Европу, пытаться договориться с США или развивать своё оружейное производство.

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