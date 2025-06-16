США отворачиваются: Украина лишилась самого сильного союзника на фоне военного кризиса

The Telegraph сообщает — Украина лишилась самого могущественного союзника. США сократили военную помощь.
По данным издания, часть программ, начатых при Байдене, всё ещё действует. Но суть в том, что Вашингтон выбрал другой приоритет.
Недавно Зеленский в интервью ABC заявил, что США отправили 20 тысяч ракет не Украине, а на Ближний Восток.
А Wall Street Journal добавляет: Пентагон перераспределил взрыватели для ПВО — их получат американские военные в регионе. Украина осталась без части поставок.
Теперь у Киева, как пишет The Telegraph, только три варианта: просить Европу, пытаться договориться с США или развивать своё оружейное производство.
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