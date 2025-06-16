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Актёр против хейта: зачем Гогунский вспомнил историю Регины Тодоренко в своём конфликте

1:10
Правда ТВ

Виталий Гогунский, попавший под волну критики после своих неоднозначных высказываний о женщинах и отношениях, попытался оправдаться, вспомнив о похожем скандале с участием Регины Тодоренко.

Артист утверждает, что его слова были неверно истолкованы, точно так же, как и слова телеведущей. Он убеждён, что общественность не поняла истинного смысла её высказываний.

"Регина Тодоренко высказывалась по этому поводу — тоже получила волну хейта. Она имела в виду совсем другое, что действительно часто конфликт провоцируется женщиной. Женщина не может своими эмоциями управлять", — заявил актёр.

Звезда сериала "Универ" подчеркнул, что ему не безразлично состояние женщин, находящихся рядом с ним. Он признался, что сильно переживает за своих возлюбленных, что приводит к проблемам со здоровьем.

Актёр рассказал о случившемся у него приступе на нервной почве, причиной которого стало сильное переживание за женщину. Врачи ему указали на то, что его голова слишком напряжена, хотя все анализы в норме.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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