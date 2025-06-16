Моргенштерн* в бункере: как рэпер переживает ракетные обстрелы на Ближнем Востоке

Рэпер Алишер Моргенштерн*, признанный в России иностранным агентом, оказался в центре событий, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Он опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором находится в израильском бункере, пережидая ракетные обстрелы со стороны Ирана.
На записи слышны звуки взрывов, а сам Моргенштерн спокойно комментирует происходящее словом "нормально". Местоположение бункера он не уточнил.
Недавно рэпер сообщил поклонникам о завершении пятимесячного курса реабилитации. В своём Instagram** Моргенштерн рассказал о лечении, которое затянулось гораздо дольше, чем он планировал.
Изначально он хотел пройти детокс за месяц, но в итоге провёл в клинике пять месяцев. Музыкант подчеркнул, что это было не просто прекращение употребления алкоголя, а серьёзная работа над собой, которая привела его к новому этапу в жизни.
* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** – запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ
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