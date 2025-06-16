Банк может забрать деньги без вашего ведома: вот список законных оснований

Банк вправе списать деньги со счёта клиента без его согласия. Об этом рассказал профессор ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству "Прайм".
По его словам, такие случаи предусмотрены Гражданским кодексом. В частности — статья 854.
Деньги могут списать по решению суда, а также по договору между клиентом и банком. Например, если нужно оплатить обслуживание счёта или погасить долг по кредиту.
Есть и другие случаи — например, при задолженности по налогам, арендным и лизинговым платежам. Но обязательно нужно документальное подтверждение.
Так что иногда банк действует по закону — даже если клиент об этом не знал.
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