Кино умирает: Дакота Джонсон раскрыла правду о том, что убивает Голливуд

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Дакота Джонс не стесняется в выражениях, критикуя современный Голливуд. В интервью на популярном шоу Шона Эванса Hot Ones она высказала своё мнение о проблемах киноиндустрии.

По её словам, слишком много решений принимается людьми, совершенно не знакомыми с миром кино.

"Это сложно, когда творческие решения принимаются комитетом, состоящим из людей, которые даже не смотрят фильмы и ничего о них не знают, а именно это часто и происходит," — заявила Джонс.

Она уверена, что именно это является причиной переизбытка ремейков и сиквелов, убивающих оригинальность и креативность.

Актриса считает, что зрители устали от однообразия и жаждут новых, оригинальных проектов. Она пояснила, что студии хотят снимать то, что уже когда-то получилось хорошо, но людям это не нужно.

Она выразила беспокойство по поводу того, что боязнь рисковать и стремление к безопасному варианту убивает киноиндустрию изнутри.

Критика Дакоты Джонс отражает широко распространённое мнение о том, что в Голливуде преобладает коммерческий подход, а творчество отходит на второй план.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.