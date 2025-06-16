Оплачиваемая поездка превращается в ловушку: белорусов втягивают в дропперство в России

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В МВД России сообщили о новой преступной схеме. Мошенники вовлекают белорусов в дропперство.

Людям предлагают «лёгкий заработок» — якобы однодневную командировку в Москву, Питер или Смоленск. Там нужно открыть банковскую карту. Объясняют это тем, что карта нужна для «процессинга» или «крипто-арбитража».

Но по факту — карта используется для вывода денег, полученных мошенническим путём. А отвечать за всё будет тот, кто оформил карту.

Объявления публикуют в соцсетях и Telegram. МВД призывает быть осторожными: такая поездка может закончиться уголовным делом.

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