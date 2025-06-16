С 1 сентября расчёт отпускных и пособий изменится: новая формула удивит всех

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России меняется порядок расчета выходного пособия и отпускных. Новые правила вступают в силу 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.

Теперь для расчёта среднего заработка будут использовать другую формулу. Средний дневной заработок нужно будет умножать на среднее число рабочих дней в месяце.

Если у сотрудника суммированный учёт рабочего времени, расчёт будет идти по-другому. В этом случае берут средний часовой заработок и умножают его на среднее число рабочих часов в месяц.

Правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года и будут применяться до сентября 2031 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.