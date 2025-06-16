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С 1 сентября расчёт отпускных и пособий изменится: новая формула удивит всех

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Правда ТВ

 В России меняется порядок расчета выходного пособия и отпускных. Новые правила вступают в силу 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы правительства.

Теперь для расчёта среднего заработка будут использовать другую формулу. Средний дневной заработок нужно будет умножать на среднее число рабочих дней в месяце.

Если у сотрудника суммированный учёт рабочего времени, расчёт будет идти по-другому. В этом случае берут средний часовой заработок и умножают его на среднее число рабочих часов в месяц.

Правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года и будут применяться до сентября 2031 года.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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