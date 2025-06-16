Его называли легендой мототрека — и он погиб за рулём: трагедия с Николаем Красниковым

Страшная новость из Башкирии. В ДТП погиб восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Ему было 40 лет.

Об этом сообщил министр спорта региона Руслан Хабибов. Он назвал смерть спортсмена большой утратой для всего мотоспорта.

Авария произошла ночью на трассе Р-240 в Кушнаренковском районе. По данным Центра технических видов спорта, машина, которой управлял Красников, врезалась во встречные грузовики "Газель" и Sitrak.

Николай Красников родился в Шадринске. Гонками занимался с 11 лет. Он становился чемпионом мира 20 раз — восемь в личном и двенадцать в командном зачете. Вёл Федерацию мотоспорта Башкирии, был заслуженным мастером спорта и завершил карьеру в 2023 году.

Россия простилась с легендой.

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