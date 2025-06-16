Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

"Правдивое обещание 3" запущено: Иран клянётся стереть Израиль с карты мира

Правда ТВ

Корпус стражей исламской революции обещает стереть Израиль с карты. В заявлении КСИР говорится: "Операции будут более сокрушительными и прицельными — вплоть до полного уничтожения режима".

А всё началось ночью 13 июня. Израиль запустил масштабную операцию "Восстающий лев". ВВС атаковали цели по всей территории Ирана, включая Тегеран. Уничтожены высокопоставленные военные, в том числе командующий КСИР и глава генштаба. Под удар попали и объекты ядерной программы — в Натанзе, Фордо и других местах.

Ответ последовал быстро. Иран запустил операцию "Правдивое обещание 3" и атаковал военные цели в Израиле. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назвал действия Израиля преступлением и пообещал ему страшную судьбу.

Конфликт нарастает. Стороны обмениваются ударами. Миру остаётся только наблюдать.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.