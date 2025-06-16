"Правдивое обещание 3" запущено: Иран клянётся стереть Израиль с карты мира

Корпус стражей исламской революции обещает стереть Израиль с карты. В заявлении КСИР говорится: "Операции будут более сокрушительными и прицельными — вплоть до полного уничтожения режима".

А всё началось ночью 13 июня. Израиль запустил масштабную операцию "Восстающий лев". ВВС атаковали цели по всей территории Ирана, включая Тегеран. Уничтожены высокопоставленные военные, в том числе командующий КСИР и глава генштаба. Под удар попали и объекты ядерной программы — в Натанзе, Фордо и других местах.

Ответ последовал быстро. Иран запустил операцию "Правдивое обещание 3" и атаковал военные цели в Израиле. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назвал действия Израиля преступлением и пообещал ему страшную судьбу.

Конфликт нарастает. Стороны обмениваются ударами. Миру остаётся только наблюдать.

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